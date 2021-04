Portais de notícias do RS criam campanha de incentivo ao jornalismo online

Compartilhe















Jornalistas e comunicadores de diversas regiões gaúchas participam da mobilização e vestem a camiseta da campanha

A Associação de Portais de Notícias Independentes do Interior (APNI) do Rio Grande do Sul lança a campanha JUNTOS PELO JORNALISMO ONLINE para incentivar a categoria e mostrar que por trás do online há profissionais capacitados e com credibilidade. Jornalistas e comunicadores de diversas regiões gaúchas já divulgam em suas redes, imagens vestindo uma camiseta comemorativa criada pela associação.

A ideia é que o maior número de comunicadores e inclusive a comunidade participe desta campanha. Não é preciso fazer parte da associação para ter uma camiseta e promover a modalidade de comunicação que mais cresce no mundo: o jornalismo online. (Veja abaixo como ter uma camiseta)

Com a pandemia, diversas empresas com mídias tradicionais em rádios e jornais impressos, passaram a investir e a empreender no setor online, o que mostra o quanto os portais de notícia crescem e se tornam cada vez mais a mídia do futuro. “Temos ainda a grande barreira dass Fakes News nas redes para driblar, mas o leitor já está tendo uma maior percepção de fatos reais”, diz a presidente da APNI e jornalista Carine Krüger

Com leitura gratuita, 24 horas, imediatismo e alcance surpreendentes destacamos os portais de notícias.

QUERO UMA CAMISETA

Interessados em receber uma camiseta da campanha podem contatar pelo whats 51 9 95767409 e solicitar. Não há fins lucrativos, apenas cobrança de custo de confecção e frete no valor de R$ 60,00 (R$ 30,00 camiseta + R$ 30,00 frete).

O Portal Alegrete Tudo é sócio fundador da APNI, Associação dos Portais de Notícias do Interior.

Participe desta iniciativa!