Carreata em defesa das bandeiras do Presidente teve pouca adesão neste domingo

Carreata foi realizada na tarde deste domingo(11), em Alegrete. Uma manifestação realizada em nível nacional, denominada Marcha da Família Cristã pela Liberdade, saiu do Trevo do Arco, na Avenida Assis Brasil e percorreu as principais ruas de Alegrete.

Conforme um dos integrantes, Rui Aprato Medeiros, o movimento dos Patriotas alegretenses e famílias Cristãs, apoia todas as bandeiras que o Presidente Bolsonaro defende, Deus, Pátria, Família, medicação precoce, fim da politização da pandemia, das ideologias ,e a valorização da moral ,em defesa dos bons costumes e do dever cívico de cada cidadão.

Assim como, o direito à liberdade econômica, liberdade de expressão, entre outras.

A marcha ocorreu em vários cidades do país, com o mesmo propósito, a liberdade.

Em Alegrete, a adesão foi uma das menores em relação às anteriores, mas isto não impediu que o movimento fosse às ruas.

Com bandeiras do Brasil e buzinas, a carreata saiu por volta das 17h. O vereador Vagner Fan participou pela Igreja Católica.