Porto Alegre e Santa Maria cancelam desfile de 20 de setembro; em Alegrete evento está confirmado

A decisão de cancelamento visa garantir a segurança de todos os participantes e espectadores, uma vez que as condições climáticas adversas podem representar riscos à realização do evento.

O cancelamento do desfile em Santa Maria representa uma medida de precaução diante das chuvas intensas que têm afetado a região e causado transtornos em diversas áreas. A segurança e o bem-estar da comunidade são prioridades neste momento, e a organização do evento optou por adotar essa medida responsável.

Em Porto Alegre, também houve adaptações devido às chuvas que causaram mortes e destruição na semana passada. O tradicional desfile do 20 de Setembro na capital gaúcha não ocorrerá com o mesmo formato que costuma marcar o evento. Em vez disso, a celebração será descentralizada, com a realização de diferentes cavalgadas em diversos bairros de Porto Alegre. O objetivo principal é angariar itens necessários para auxiliar os afetados pelas chuvas e contribuir para a recuperação das áreas atingidas.

A Comissão dos Festejos Farroupilhas também está atenta à previsão do tempo para a próxima semana. Com a expectativa de chuvas, a comissão planeja informar na terça-feira, dia 19, se o desfile farroupilha em Santana do Livramento se manterá na data programada ou será transferido para o fim de semana subsequente.

Leonardo Soares, presidente da Comissão, esclareceu que estão acompanhando de perto as previsões meteorológicas e que a decisão sobre a realização do desfile será tomada com prudência, levando em consideração a segurança de todas as entidades tradicionalistas envolvidas. A possibilidade de transferência do desfile para o sábado à tarde ou domingo de manhã está sendo avaliada como um “plano B” caso as condições climáticas se mostrem desfavoráveis para a realização do evento.

Até o momento, a situação na 4ª Região Tradicionalista (4ª RT), segundo a Presidente Ilva Goulart, depende da coordenação dos Festejos Farroupilhas, e conforme coordenador Cleo Trindade, todos os eventos terão caráter solidário, entretanto, aqui, o Desfile de 20 de Setembro vai sair.