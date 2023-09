Rio Ibirapuitã mantém elevação e aumento no número de pessoas afetadas

O crescimento no nível do rio também impactou no número de pessoas, com mais famílias retiradas, nesta quarta-feira, de suas casas. Até o momento, 24 famílias foram desabrigadas, totalizando 69 pessoas. Além disso, 59 famílias foram desalojadas, afetando 170 pessoas. Os bairros mais atingidos por essa situação são Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

Para atender às necessidades das pessoas desabrigadas e desalojadas, estão sendo disponibilizados abrigos nos seguintes locais: Ginásio do Oswaldo Aranha e Antigo Posto do Bairro Macedo. A Defesa Civil local está atuando em conjunto com outros órgãos para fornecer assistência às famílias afetadas e garantir a segurança de todos.

A população que se encontra em áreas de risco ou que necessita de auxílio pode entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelos telefones (55) 3961 1707 e (55) 991589544.