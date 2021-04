Pós em Engenharia de Software, da Unipampa, foi contemplado com sete bolsas e mais de 70 mil reais

O Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software (PPGES), Campus Alegrete, foi um dos quatro cursos emergentes e em consolidação da Unipampa contemplados no Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG). O PDPG promove a capilarização das ações de formação de recursos humanos altamente qualificados, para desenvolver e fortalecer a pós-graduação e a pesquisa nos Estados da Federação, por meio da interação entre o Governo, a universidade, a iniciativa privada ou o terceiro setor, propiciando o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País.

O PPGES foi contemplado com 7 bolsas para os ingressantes em 2021 e R$72.360 para investimento em custeio. Do ponto de vista do programa, os recursos recebidos serão essenciais para a consolidação e o crescimento do programa, atendendo um maior número de alunos com bolsas e proporcionando um investimento significativo no custeio das pesquisas em desenvolvimento. Apesar do PPGES ser um curso com apenas dois anos de funcionamento, o seu corpo docente e discente já publicou mais de 170 trabalhos em eventos e revistas, registrou três softwares no INPI, possui forte atuação em colaboração com empresas. Também atua de forma conjunta com o Pampatec e já formou alunos que atuam em empresas e universidade no Brasil e no exterior.