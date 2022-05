Posto de combustível padroniza casinhas para cães de rua

Share on Email

Amar os animais e protegê-los da uma sensação de paz e bem estar a quem faz, porque eles respodem a esses cuidados com muito carinho aos donos ou quem os cuida.

A empresária Citânia Bruscatto de Lima Kieffer diz que há mais de quatro anos eles “adotaram” cães que estavam circulando pelo posto da BR 290. Para protegê-los do frio, primeiro colocaram umas caixas de papelão com cobertores aos pets.

Primeiras casinhas de papelão no posto Texacão

E agora com a proximidade do inverno, inovaram e colocaram quatro casinhas próprias aos cães. Todas padrozinadas e da cor da logo do Posto de Combustível.

Eles são nossos xodós, diz Citânia e dois aceitaram as roupinhas e ou outros dois não teve jeito. Aqui é aberto e muito frio no inverno, salienta.

As novas casinhas aos pets

A empresária que, também, é presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, diz o quanto é gratificante cuidar desses animais e o retorno de segurança e amor que dão a todos da empresa e também aos clientes.