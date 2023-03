Share on Email

No dia 21 de março foi inaugurada a segunda unidade de Alegrete e a nona unidade da Rede de postos Garra na Fronteira Oeste!

A Zona Leste estava no aguardo da inauguração do Posto Garra na Av. Tiarajú, 2246. O posto foi aberto as 9:00 e teve um grande fluxo de veículos e pessoas querendo conhecer a nova unidade.

Foi sorteado 10 litros de combustível na live do Alegrete Tudo, para os primeiros 5 clientes que assistiram a Live, esgotados em pouco tempo!