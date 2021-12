As ruas da cidade estavam com pouco movimento de veículos e, as poucas lojas que abriram, não registraram movimento intenso. O funcionamento das lojas favorece àquelas pessoas que não podem sair durante a semana em horário comercial, com tempo, para escolha dos presentes de final de ano.

Poucas lojas abertas e movimento muito fraco no domingo

Nesta época, são comuns amigos secretos e o sempre esperado presente de Natal. A primeira parcela do 13° já foi uma aposta para esse final de semana.

Joana Mendonça, aproveitou para renovar alguns itens da casa, como cama, mesa e banho. “Final de ano chegando e, ao que tudo indica, com familiares para nossa confraternização, diferente do ano passado. Então, resolvi trocar alguns itens da casa que há tempos estava com vontade, mas não tinha tempo”- falou a educadora.

No próximo dia 19 de dezembro o comércio também vai abrir das 14h às 20h ou de acordo com a empresa.