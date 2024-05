Povo do terreiro, comunidade afro e Unidos do Canudos realizam solidariedade aos atingidos por cheias no RS

Share on Email

A ação começou com alguns Babalorixás e Ialorixás oferecendo refeições solidárias, distribuindo mais de 300 marmitas por dia durante uma semana.

No dia 6, foi realizada a Kimbanda Solidária, que contou não apenas com a comunidade afro-religiosa, mas também com o apoio da Escola de Samba Unidos dos Canudos, comerciantes locais e de fora. Além disso, teve a participação de irmãos uruguaios que vieram trazer sua contribuição e solidariedade.

Os participantes dessa ação disseram que foi uma noite mágica, onde foram arrecadados mais de 600 kg de alimentos e centenas de roupas e produtos de higiene. Uma parte foi destinada à comunidade, e o restante foi enviado para ajudar as cidades mais afetadas na região metropolitana. Contamos com o apoio da empresa local Casa Doce para fazer a entrega das arrecadações. A diretoria do CPTMA agradece a toda a comunidade pela união e pela grande demonstração de fé e humanidade! Já deixamos o convite para toda a comunidade participar da Kimbanda 10, onde o valor arrecadado será destinado para a compra de água.