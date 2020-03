Pracinha dos Canudos ganha iluminação e um pergolado

Já é de praxe as constantes melhorias e inovação da turma de moradores que criou a pracinha dos Canudos. Em meio a academia comunitária do bairro Canudos, uma das melhores praça de brinquedos de Alegrete se diferencia das demais.

Um grupo de moradores adotou o local e juntos eles não passam dois meses sem realizar uma melhoria no local. Depois de construírem um jogo de amarelinha com azulejos e uma caixa de areia com um mini escorregador, últimas aquisições nos meses de janeiro e fevereiro, agora em março um sonho realizado.

Através da secretaria de infraestrutura, a engenheira de iluminação pública Nathalie Lunardi realizou um estudo técnico e viabilizou uma torre de iluminação bem no centro da pracinha. Atendendo uma reivindicação antiga do grupo de moradores que zelam pelo espaço.

O serviço foi concluído na última segunda-feira (16), com muitos agradecimentos dos moradores pelo excelente trabalho coordenado pela engenheira.

Destaque também para um pergolado erguido em uma das entradas do local, frente a rua General Sampaio. Numa soma de esforços e parcerias, a turma conseguiu apoio das empresas de eletrificação DTEC, Minuano, além da ajuda de pessoas como a Dra. Carmem Aurélio, Dr. João Witt e esposa Neita.

Conforme Luciana Bianchin uma das ativistas da praça, no próximo mês o campo que recebeu areia nova vai ter tela atrás da outra trave. Montada em 2016, entre os bairros Canudos e Vila Nova, pela rua General Sampaio, a pracinha recebeu diversas melhorias ao longo destes anos.

Depois de uma casinha para guardar os brinquedos, uma biblioteca, uma pista para carrinhos. Mini-bancos em madeiras para crianças com mesinhas, jogo de amarelinha e melhorias na quadra de areia, a turma de moradores já está idealizando novos atrativos, tudo para a criançada que aprova as ideias da turma.

Iluminado o local recebe dezenas de visitas durante o dia, que ao entardecer virou point do chimarrão das famílias que levam seus “pequenos” para brincarem.

Júlio Cesar Santos