Pracinha infantil é alvo de vandalismo em Alegrete

Na madrugada deste sábado(24), vândalos atacaram a pracinha infantil que fica na rua General Sampaio com a Rua Luís Inácio Jaques, na entrada da Vila Nova.

De acordo com um dos moradores, os criminosos quebraram bancos de madeiras e tentaram quebrar os de cimento. O local foi revitalizado com ajuda de empresas e da comunidade que, também, auxilia na manutenção do parquinho infantil.

Abigeato cruel: vaca prenhe é esquartejada enquanto, deitada, realizava trabalho de parto

Uma moradora das mediações comentou que lamenta a destruição. “É um local público que serve de lazer não só às crianças de bairros próximos, mas de toda a cidade”- citou.

Outros espaços no município também já foram alvo de vândalos, como: Praça Getúlio Vargas, banheiros públicos, Praça da Juventude entre outros.