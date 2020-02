Pré-temporada de pádel reuniu atletas de seleção em Alegrete

A atividade contou com participação de atletas de São Gabriel, Guaporé, Farroupilha, Bento Gonçalves, Santa Maria e Alegrete.

De acordo com a professora Vera Palma, os trabalhos foram realizados em dois turnos, com excelente índice de aproveitamento.

No último dia um torneio serviu como avaliação final do trabalho. A pré contou com presença do atleta Lucas Campagnolo, que fez uma participação especial, incentivando ainda mais a gurizada.

Com objetivo de preparar os padelistas para o retorno dos treinamentos do ano, visando a seleção brasileira de menores, a pré-temporada realizada em Alegrete foi inédita e mostrou o nível do pádel.

“Muito feliz com o resultado. Crescemos todos, a convivência nos ensina e nos motiva. Meninos e meninas maravilhosos, com muita vontade de evoluir. Obrigada aos pais que nos entregaram seus filhos vindos de várias cidades. Podem ter certeza que o amadurecimento deles como pessoas passa pelo desapego familiar” destacou Vera Palma.

Júlio Cesar Santos Fotos: Match Point Padel