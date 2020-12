Prefeita eleita de Santo Antônio das Missões morre por complicações da Covid-19

Izalda era atualmente vice-prefeita do município do Noroeste do Rio Grande do Sul. Na última eleição, foi eleita com 53,47% dos votos.

Segundo a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Izalda tinha 72 anos e estava internada desde a última semana no Hospital Ivan Goulart, em São Borja, por conta do coronavírus. Nesta semana, teve complicações e foi transferida para Santa Maria, mas não resistiu e faleceu no fim da noite de quinta.

Por meio de uma rede social, a prefeitura lamentou a morte. “Não existem palavras para descrever tamanha tristeza que assola a todos neste momento. Uma perda irreparável. […] seu legado ficará para sempre em nossa memória e em nossos corações!” (veja abaixo a manifestação completa).

Ainda não há informações sobre as cerimônias de despedida.

Izalda Boccacio, de 72 anos — Foto: Divulgação / Facebook prefeitura

Nota da Prefeitura

Não existem palavras para descrever tamanha tristeza que assola a todos neste momento. Uma perda irreparável.

Professora Izalda Maria Barros Boccacio, vice-prefeita e primeira prefeita eleita em Santo Antônio das Missões, seu legado ficará para sempre em nossa memória e em nossos corações!

Guardaremos com carinho todos os momentos que compartilhamos juntos nesses 08 anos que dedicou-se ao trabalho frente à Prefeitura de Santo Antônio das Missões.

Gratidão eterna a nossa querida prefeita. Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares.

Nota da Famurs

A Famurs, em nome do Presidente e e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, informa com profundo pesar, o falecimento de Izalda Bocacio (Progressistas), prefeita eleita e atual vice-prefeita do município de Santo Antônio das Missões.

Izalda, 72 anos, estava internada desde a semana passada no Hospital Ivan Goulart, em São Borja, por conta da Covid-19. Nesta semana, teve complicações e foi transferida para Santa Maria. Por volta das 22 horas de hoje, não resistiu.

Nesta sexta-feira, o prefeito Puranci dos Santos irá decretar luto oficial no município de Santo Antônio das Missões. Ainda não há informações sobre as cerimônias de despedida.