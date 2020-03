Prefeito de Manoel Viana afirma que não autorizou comércio abrir no Município

A notícia de que o comércio de Manoel Viana tinha aberto suas as portas gerou uma repercussão estadual e transtorno ao Prefeito Gustavo Medeiros .

Por telefone ele disse que não procede essa informação e falou que os serviços que realmente devem atender (mercados, postos de combustíveis, farmácias, veterinárias, postos bancários) seguissem as normas da Vigilância para que todos ajudem, assim, a evitar a disseminação do coronavírus. As lojas de confecções, calçados, móveis eletrodomésticos devem permanecer fechadas, colocou.

Estamos seguindo o Decreto de Calamidade Pública do Governo do Estado, seguindo o que pedem as autoridades de saúde e jamais houve algo de minha parte para que o e comércio abrisse, aqui no Município.

Em Manoel Viana, o prefeito Decretou fechamento dos serviços não essenciais por 15 dias. Ele disse que vai prorrogar por mais tempo e acompanhar o desenrolar dos fatos.

Sabemos que se em caso de enfermidades aqui teremos que usar a Santa Casa de Alegrete e, neste e momento, todos os esforços são para atender possíveis casos de pacientes com o vírus e não tem cabimento alguém veicular isso, destaca Medeiros.

Ele disse que se sair a rua e tiverem lojas abertas vai mandar fechar, pois tem que respeitar o Decreto, atestou.