Prefeito Márcio Amaral alerta: é preciso minimizar o contágio com o isolamento máximo

Na tarde de quarta-feira(18), uma coletiva com a imprensa no Salão Azul do Centro Administrativo teve como objetivo atualizar a população sobre as prevenções que o Município está realizando quanto ao Covis-19. O Prefeito Márcio Amaral falou do novo decreto em que limita o atendimento da Prefeitura em um único turno, das 7h às 13h30min. Também a explanação sobre o funcionamento das ESFs e UPA.

O decreto 201 reedita o decreto da última segunda-feira, com as últimas medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Márcio Amaral destacou o esforço da secretária de saúde Bianca Casarotto nas ações que o Município vem fazendo diante da realidade da pandemia. “Não temos certeza quando o vírus estará entre nós, mas o importante é seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, com o isolamento máximo”. É preciso minimizar ao máximo o contágio, ainda que não tenhamos como fazer o fechamento total de nossas fronteiras. Cada um deve fazer o seu papel dentro da sociedade, disparou o prefeito.

Também defendeu Márcio Amaral o engajamento de todos nessa cruzada a fim de serem mantidas atualizadas todas as informações e criar uma rede para decisões atualizadas.

Evitar a aglomeração de pessoas, prioridade no atendimento nas unidades de saúde e números de telefones à disposição para que as pessoas possam entrar em contato para saberem se há a necessidade de irem à unidade de pronto atendimento foram anunciados pelo prefeito. O celular que pode ser acessado é o número 055 992030511, e também o aplicativo do SUS.

Ao citar casos que presenciou de aglomeração de pessoas num supermercado da cidade e de um paciente que foi à UPA para um caso de unha encravada mostra que as pessoas ainda não têm noção da gravidade do quadro que estamos enfrentando, alertou o prefeito.

Em Alegrete, dois casos suspeitos

No decorrer da coletiva, a secretária Bianca relatou que em Alegrete há dois casos suspeitas, conforme boletim divulgado. Estão em isolamento domiciliar e situação clínica estável. Orientou também a secretária que as pessoas que precisarem de atendimento devem procurar a rede básica de saúde para triagem. A UPA, com superlotação, vai utilizar o critério de urgência. Consultas no centro especializado de atendimento (CEMA), estão suspensas. Exames de eletrocardiograma (ECG) somente em caráter de urgência.

Meio turno na Prefeitura e o reforço na orientação a bares e restaurantes

Durante a coletiva, o prefeito informou do turno único na Prefeitura, das 7h30min às 13h30min, para o atendimento ao público, salvo os serviços essenciais, enquanto perdurar a validade do decreto.

Aos bares e restaurantes, as orientações já foram repassadas no sentido de que funcionem até às 24h e que restrinjam pelo menos à metade a sua capacidade de público e disponibilizem o material de higienização.

Quanto às linhas de ônibus, atendendo a uma pergunta, do PAT, o prefeito informou que está sendo estudada uma redução das linhas, mas espera um relatório das empresas que vão dizer quais os roteiros que não tem necessidade de estarem no momento funcionando.

Fotos: Flaviane Favero/Portal Alegrete Tudo

DPCOM-PMAlegrete