Melhor maneira de evitar a disseminação do vírus é o isolamento social

As autoridades de saúde de Alegrete elaboraram uma documento com as principais medidas que a comunidade alegretense deve tomar em caso de ter alguns dos principais sintomas do Covid 19.

A melhor maneira de conter a disseminação do vírus, conforme a Dra. Marilene Campagnollo é o isolamento social.

Evite cumprimentos, beijos, abraços, não compartilhe objetos pessoais como talheres copos, pratos toalhas, evitar tocar o nariz, os olhos e boca antes de limpar as mãos. Lave as mãos com frequência com água e sabão ou use álcool gel 70 para higienizá-la. Lave o rosto e a parte interna do cotovelo ao tossir, espirrar ou use lenço descartável e mantenha os ambientes ventilados.

Aqui em Alegrete equipes da Santa Casa , 10ª Coordenadoria de Saúde e Secretaria Municipal da Saúde estão unidas no trabalho para atender possíveis pacientes que apresentarem o sintomas. Mas sem sombra de dúvidas ficar em casa em isolamento é a maneira mais segura de prevenção neste momento, afirma.

Se a pessoa apresentar os sintomas mais comuns: tosse, febre, dificuldade de respirar não vá a UPA, Hospital e Posto de Saúde ligue para COVID 19 (55)992030511.