Ludmila Viandas segue tradição familiar aliada ao pioneirismo e inovação

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Quando o assunto é Gastronomia, os aplausos são garantidos!

Os alegretenses apaixonados por um bom cardápio, prestigiam e valorizam as novidades que a cidade oferece.

Assim, o Portal Alegrete Tudo tem a honra de apresentar Ludmila Viandas. Uma empresa do jovem casal Ludmila Franco Alves e Lucas Oliveira dos Santos que há três anos produzem, administram e desenvolvem um trabalho exemplar no segmento gastronômico. Sua proposta é oferecer o sabor da comida caseira através de hábitos alimentares mais saudáveis. Ludmila Viandas atua no fornecimento de viandas, marmitex e recentemente inaugurou Ludmila Restaurante.

O Restaurante é localizado na Avenida Assis Brasil, 482 um ponto comercial que visa atender a comunidade da Cidade Alta, bairros adjacentes e outros tantos bairros que já aderiram aos saborosos pratos da Ludmila Viandas e Restaurante.

O cardápio traz o verdadeiro sabor da comida caseira com aquele toque especial de “comida de vó” e ganhou a aceitação do público por vários motivos:

• O segmento é familiar – Ludmila possui experiência que a acompanha desde a infância;

• O cardápio é elaborado sem adição de temperos industrializados;

• O cardápio não segue uma rotina, o que supreende positivamente os clientes – “não existe o dia Do”;

• Qualidade de primeira linha das carnes, arroz, feijão e saladas;

• Quinzenalmente é realizado um feedback com todos os clientes da Empresa e as sugestões são levadas muito em conta;

• Atendimento;

• Serviço de entrega gratuito em toda a cidade, inclusive no Balneário Caverá;

• Pontualidade na entrega;

A trajetória:

Há quase seis anos, Ivone mãe de Ludmila atuava no segmento da gastronomia através do seu Restaurante, muito conhecido na cidade de Encruzilhada do Sul, sua cidade natal. Porém para tratar da sua saúde, precisou encerrar as atividades.

Após dois anos e já em Alegrete, Ludmilla uma jovem com visão empreendedora e apenas 20 anos de idade tomou uma decisão que mudaria sua vida e da sua família. Juntamente com o esposo Lucas encararam o desafio de investir no negócio que acompanhava a família.

Nascia então a Empresa Ludmila Viandas, localizada na Rua Daltro Filho, uma ideia que deu tão certo que em pouco tempo viram que o espaço era pequeno diante da demanda no fornecimento de viandas.

Sonharam e acreditaram que era possível expandir o seu próprio negócio.

Como nada na vida acontece por acaso, surgiu um novo espaço para a ampliação da Empresa e junto a oportunidade de inovação.

Ludmilla Viandas tornou-se também Restaurante sendo a pioneira na cidade em atendimento autosserviço, onde o cliente pode escolher o que servir no seu marmitex. “Saindo daquela ideia que o cliente tem que comer o que vier no marmitex” – comenta Ludmila. O Buffet oferece três tipos de carne, três tipos de acompanhamento e saladas livre, à vontade. Um diferencial que foge o modelo convencional, priorizando qualidade, sabor e atendimento.

Ludmila Viandas e Restaurante sempre em busca do aperfeiçoamento foi selecionada dentre tantas empresas do segmento e através da Prefeitura Municipal, participa do Projeto Cidade Empreendedora do SEBRAE/RS que tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos.

Ludmilla comenta que: “Se vê no segmento da gastronomia como uma parceira e não uma concorrente”. Seu desejo é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico, trocar experiências e oferecer sempre o melhor para seus clientes e para a cidade que a acolheu.

Os proprietários destacam que o sucesso da Ludmila Viandas, além da qualidade do cardápio, devem à divulgação e as indicações dos seus clientes e aproveitam para agradecer a confiança e preferência.

Restaurante Ludmilla Viandas oferece: Viandas, marmitex, buffet livre, buffet por kilo e prato feito.

Facebook: Ludmila Viandas

Endereço: Avenida AssisBrasil – 482

Telefone/whatsapp: 9 9676 4124

Aline M. Kunz