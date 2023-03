Prefeitura, Câmara e UABA estiveram em área invadida da Airton Senna

Share on Email

Uma das preocupações da Prefeitura é quanto às áreas invadidas, e junto com outros orgãos tenta regularizar estas áreas para que as comunidades possam ter acesso aos serviços de água e energia elétrica.

No dia 6, equipes da setor de habitação, da Procuradoria do Município da Prefeitura, vereadores e a UABA estiveram na área entre Airton Senna e Honório Lemes que foi invadida há mais de sete anos e onde, recentemente, um casal e uma criança morreram eletrocutados no local.

Ana Bortoluzi, do setor de habitação da Secretaria de Infraestrutura, esteve com o grupo e diz que foram verificar, in loco, a atual situação daquelas famílias.

Airton Alende, da UABA, que também esteve no local, diz que a Prefeitura vai fazer um outro projeto com alinhamemento de rua, já que existem algumas casas que não se enquadram e estão fora da linha da rua . -Isso tudo será colocado no projeto, da Prefeitura, que vai ser encaminhado à Câmara para que analise e aprove e, só assim será feito de forma regular a ligação de água e luz àquela comunidade, destaca.