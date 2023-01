Disparos de arma de fogo, tentativa de execução e fuga na Zona Leste; um homem foi preso em flagrante

Share on Email

Um homem com diversos antecedentes policiais foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, em Alegrete.

De acordo com informações, por volta das 2h desta madrugada (16), durante patrulhamento ostensivo no bairro Saint Pastous, os policiais identificaram estampidos de disparos de arma de fogo que teriam sido realizados no bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste.

Desta forma, foram realizadas buscas e dois indivíduos identificados em atitudes suspeitas, pois assim que perceberem a aproximação da viatura policial empreenderam fuga, correndo, e entraram em um mato nas imediações.

Foi realizado acompanhamento e os PMs lograram êxito em abordar um dos indivíduos, sendo um homem de 24 anos com diversos antecedentes policiais.

Em revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um revólver calibre 38 municiado com 06 munições intactas, além de mais 14 munições calibre 38 intactas sobressalientes.

Já o outro indivíduo se embretou na mata e não foi localizado.

A guarnição deslocou até um endereço onde a dupla teria efetuado os disparos, sendo constatada a tentativa de executar um outro indivíduo.

O crime não teria se consumado em razão de que os acusados não conseguiram atingir o alvo que fugiu e não foi encontrado.

Diante dos fatos o indivíduo abordado com a arma de fogo foi encaminhado a DPPA onde foi atuado em flagrante.