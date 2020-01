Prefeitura dá encaminhamento à restauração do Museu de Artes José Pinto de Medeiros

Se a comunidade, com preocupação, está cobrando uma solução para o estado de deterioração do prédio do Museu de Artes José Pinto Bicca de Medeiros (MARA) a administração municipal, com urgência, busca dar encaminhamento para resolver o problema. A restauração do Museu de Artes está em vias de ter uma solução a partir da contratação de arquiteta especialista em prédios tombados e cadastrada no IPHAE, sendo uma das únicas no Estado para elaborar um parecer técnico.

Conforme declaração da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Marcia Dornelles, mexer na estrutura do museu que está seriamente comprometida, dependia da ampliação do contrato com a mantenedora Fundação Educacional de Alegrete, o que já foi efetivado.

Agora, a Prefeitura está em vias de contratar profissional habilitada para realizar o projeto de restauração do prédio que é histórico e tombado pelo IPHAN e IPHAE.

Em reunião com a diretora de Cultura, Andrea Oliveira, foram traçadas as metas e ações para este ano e, entre elas, está a abertura do MARA ainda neste semestre.

A Secretária Marcia disse de sua preocupação para com aquele imóvel que precisa ser preservado, cuja restauração é uma das prioridades. Por sua natureza histórica, é preciso seguir os trâmites técnicos e burocráticos e isso causa certa morosidade.

DPCOM-PMAlegrete