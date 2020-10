Prefeitura fecha o trânsito em ruas, parques e praças para conter aglomerações

Compartilhe















Com o aumento dos casos positivos do novo coronavírus nos últimos dias, o comitê de gestão de crise municipal, após a reunião que ocorreu na sexta-feira 16, decidiu adotar medidas mais rígidas com relação à aglomeração de pessoas nas ruas, parques e praças públicas da cidade.

Uma das medidas já foi adotada na noite de ontem(16). Cavaletes foram colocados em pontos estratégicos da Praça Getúlio Vargas o que impede a grande circulação de veículos ao redor da Praça e, consequentemente, o número de pessoas no local. No final de semana do último feriado o movimento, a concentração e aglomeração de pessoas em locais públicos fugiu ao controle dos fiscais que foram rechaçados e agredidos em alguns locais.

Entretanto, durante a semana, o número de casos se manteve alto e registrou nos últimos três dias, 51 casos positivos. Além de 127 ativos (123 em isolamento domiciliar e 4 hospitalizados) e 16 óbitos. Até o momento, são 765 casos confirmados, com 622 recuperados. Foram realizados 7. 412 testes, sendo 6.543 negativos, 765 positivos e 104 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal, também ocorreu um aumento, são 335 pessoas.

De acordo com a Guarda Municipal, neste sábado também serão realizados bloqueios em locais estratégicos, além de uma operação junto aos órgãos de segurança.

Neste sábado e domingo, a fiscalização integrada com apoio Brigada Militar, irá orientar as pessoas sobre o uso contínuo de máscaras e não permanência em locais públicos. É importante salientar que a Santa Casa de Alegrete está com o número de ocupação de leitos crescendo a cada dia. O Exército Brasileiro também vai apoiar a fiscalização.