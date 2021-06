Prefeitura lança edital sobre ossuários no Cemitério Municipal

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Administração, torna público Edital Nº13/2021 que divulga venda de 200 (duzentos) ossuários no Cemitério Público Municipal. O edital divulga as pessoas que estão aguardando os referidos ossuários para familiares, em que o prazo de 05 (cinco) anos do falecimento já tenha decorrido. Os ossuários se referem a quadra nº13, com a numeração de 01 a 200 no Cemitério Municipal. Os interessados deverão se dirigir à Secretaria de Infraestrutura ou ao Cemitério Municipal para realizar os procedimentos necessários.