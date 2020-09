Prefeitura libera novos segmentos de entretenimento e lazer

Compartilhe









Na tarde desta sexta-feira(25), um novo Decreto, da prefeitura Municipal de Alegrete, flexibilizou as atividades em lancherias, bares, distribuidoras de bebidas, pubs, entre outros. Todas devem seguir o plano de contingência no combate à pandemia do novo coronavírus. Veja, abaixo, o Decreto 685.

Ainda no final da manhã desta sexta-feira (25), o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, recebeu um plano de contingência entregue por representantes dos comerciantes e proprietários de pubs.

Eles pediram ao prefeito e ao Comitê Covid-19, a abertura dos bares e pubs da cidade, se comprometendo com os órgãos de fiscalização que vão realizar todas as medidas de segurança para a reabertura dos bares.

O documento entregue teve por objetivo a abertura gradual dos bares e vendas de bebidas do varejo na cidade de Alegrete, emitido pela Comissão Independente de proprietários de bares e venda de bebidas no varejo.

A finalidade segundo eles, era demonstrar que o plano de contingência é o comprometimento dos comerciantes e estabelecimentos com regras a serem seguidas no período de pandemia da Covid-19.

DPCOM