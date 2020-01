Prefeitura notifica Vaucher pela regularização de cinco linhas

A empresa Vaucher foi notificada pela Prefeitura no sentido de regularizar imediatamente problemas apresentados principalmente em cinco linhas de ônibus que atendem os bairros da cidade. Foi dado um prazo de dez dias para que a empresa faça a introdução de dois veículos novos nas linhas mais críticas. Se a empresa não cumprir, serão adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, conforme consta na comunicação assinada pelo prefeito Márcio Amaral, no último dia 3 e endereçada ao diretor da empresa, Gilson Vaucher.



No ofício, o prefeito informa que reiteradamente a empresa vem sendo autuada face à inúmeras reclamações de usuários, quanto à falta de cumprimento de horário nas linhas de transporte coletivo, bem como do itinerário previsto. A situação agrava-se “na medida em que a empresa Vaucher e Cia Ltda não garante condições mecânicas e documentais dos veículos e motoristas, fato evidenciado por falta de apresentação de documentos quando autuada pelo auto de infração e imposição de multa número 6112, sendo inclusive reincidente”.

As linhas em que a empresa deve regularizar imediatamente são as seguintes: Medianeira / Nova Brasília; Prado/Santa Casa,João XXIII/ Nova Brasília; Vila Nova/ Pedreira e Prado x Ibirapuitã.

