Acidente com caminhonete mata duas pessoas na BR-386, em Triunfo

Veículo saiu da pista e capotou na altura do km 409

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira (6), na BR-386, em Triunfo, na Região Metropolitana. As vítimas estavam em uma caminhonete Renault Captur com placas de Porto Alegre, que trafegava pela rodovia no sentido Interior-Capital.

O carro saiu da pista, colidiu contra placas de parada de ônibus e capotou próximo ao km 409. Dois homens morreram: o condutor, Lauri Scholten, de 59 anos, e um passageiro, Leandro Hiling, de 30. Segundo a polícia, seriam sogro e genro.

No veículo, ainda estavam a esposa e a filha do motorista da caminhonete, que ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para atendimento.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O tráfego está parcialmente bloqueado na via para retirada do veículo acidentado. Fonte: Gaúcha/ZH