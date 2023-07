Prefeitura oficializa doação de área para o Largo Beto Peres e Monumento do Grêmio

A cerimônia de homologação contou com a presença do vereador Eder Fioravante, Cônsul do Grêmio local, Adão Ramos, representando o presidente Alberto Guerra, Luciano da Costa, representando a Geral do Grêmio, e o procurador do município, Paulo Faraco. Essa iniciativa vem em reconhecimento ao trabalho do vereador e de todos os envolvidos no projeto, que visa enaltecer uma figura importante para a cidade de Alegrete e promover a valorização do esporte.

O projeto de Lei proposto pelo vereador Eder Fioravante tem dois objetivos principais, ele propõe a nomeação do Largo Beto Peres, em homenagem a uma figura querida e importante na história do município. Beto Peres foi um atleta renomado, apaixonado pelo futebol e um cidadão exemplar, que deixou sua marca não apenas como jogador, mas também como um membro ativo da comunidade, além de ter sido Cônsul do Tricolor. Essa iniciativa busca eternizar sua memória e destacar a importância de personalidades locais que anseiam pelo desenvolvimento da região.

Além disso, o projeto de Lei autoriza a Prefeitura a ceder um espaço público para a instalação do Monumento do Grêmio, sem qualquer ônus para o Município. Essa medida visa fortalecer os laços entre Alegrete e o clube de futebol gaúcho, reconhecendo a grande torcida presente na cidade e fomentando o turismo local. O Monumento do Grêmio será um ponto de referência para os admiradores do clube e um atrativo adicional para os visitantes que passarem pela região, o que já ocorria às margens da BR 290, no na primeira iniciativa do Consulado na Cidade.

Durante a cerimônia de sanção, o vereador Eder Fioravante expressou sua satisfação com a aprovação do projeto de lei e destacou a importância de preservar a memória de Beto Peres, além de promover a cultura esportiva em Alegrete. O representante do Grêmio, Cônsul Adão Ramos, agradeceu a iniciativa e destacou a relevância do apoio de todos.

O Prefeito no exercício, Jesse Trindade, elogiou a proposta do vereador e enfatizou a importância de reconhecer e enfrentar as personalidades que conquistaram sua marca na história do município. Ele destacou que a parceria entre a prefeitura e o Grêmio contribui para o desenvolvimento local e a promoção do turismo esportivo.

O Monumento do Grêmio será construído ao lado da Unipampa, entre as Avenidas Tiaraju e Avenida Caverá, no agora Largo Beto Peres, Zona Leste.