A imagem do frio de 1ºC em Alegrete

Mais um dia de inverno em que Alegrete amanheceu gelado. O sol logo cedo deu as caras para deixar o dia ainda mais lindo. Os parques e praças da cidade com o sinal de geada que cedo se dilui nos pastos. Quem tem atividades não recua e sai à rua mesmo sabendo que a sensação térmica de friagem é muito forte.

Parque Rui Ramos- 18 de julho de 2023.

A previsão é que a temperatura máxima chegue ao longo do dia a 15ºC nesta terça- feira em Alegrete. Esta mãe saiu cedo com dois filhos para ir à escola. De tanta roupa os pequenos mal podiam caminhar ao passar no Parque Rui Ramos. Para evitar as conhecidas doenças respiratórias do inverno é preciso estar bem agasalhado e não poupar a ingestão de frutas ricas em vitamina C – abundantes aqui na região.

Nesta época e com estas temperaturas é propício ao cultivo de hortas e as frutas cítricas tendem a estar bem doces. A previsão deste frio mais intenso será até esta quarta feira (19). Depois as mínimas vão subir um pouco.

Temperatura em Alegrete em 18 de julho de 2023

