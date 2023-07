Idosa atropelada não resiste aos ferimentos e morre na Santa Casa de Alegrete

O trágico acidente ocorreu no cruzamento das ruas Marquês do Alegrete com a Praça General Osório.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o acidente aconteceu quando um homem de 40 anos, conduzindo um veículo GM Cobalt, trafegava pela rua Marquês do Alegrete. O condutor disse aos policiais militares que teve sua visão ofuscada pelo sol, o que o impossibilitou de visualizar a idosa que estava atravessando a via.

O impacto entre o veículo e a vítima, identificada como Jurema Silveira de Oliveira, de 70 anos, resultou em lesões graves. A ambulância dos Bombeiros foi acionada e encaminhou a idosa, desacordada, para a Santa Casa de Alegrete. Contudo, Jurema não resistiu às lesões e veio a falecer na madrugada de hoje.

O acidente foi registrado na Delegacia de Polícia. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Funerária Angelos, localizada na rua Daltro Filho, 220, no centro da cidade. O sepultamento está agendado para as 17h de hoje, no Cemitério Público Municipal de Alegrete.