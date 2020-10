Prefeitura orienta para que comunidade vá antes do feriado ao Cemitério

A Prefeitura por conta da pandemia está estimulando de que as pessoas procurem ir antes do Dia de Finados, ao Cemitério, para evitar as aglomerações próprias do feriado. São cuidados que todos podem colaborar.

Uma equipe da saúde, de acordo com Departamento de Comunicação da Prefeitura, vai estar no Cemitério informando às pessoas para evitar que se aglomere, usem máscaras, álcool em gel e se cuidem, porque aumentaram os casos e as ocupações dos leitos da Santa Casa.

Quem puder que vá antes ao Cemitério prestar homenagem aos seus entes queridos, numa demonstração de cuidados com a saúde do coletivo.

O local vem sendo preparado para receber grande quantidade de pessoas que normalmente vão ao Cemitério, nesta data, em que são homenageados os familiares já falecidos. Também está sendo solicitado que evitam vasos que possam juntar água para evitar a disseminação do mosquito aedes aegypti.

Vera Soares Pedroso