Prefeitura prepara Projeto na Porteira para se aproximar dos alunos do interior

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) está implantando o projeto “Escola na Porteira”, que tem como objetivo a entrega das atividades nas residências dos alunos da Zona Rural que apresentem dificuldade em acessar o material remoto.

“Essa é mais uma forma de atendimento disponibilizado pela rede municipal, pois já contamos com a plataforma CLICKIDEIA e o programa Escola Conectada, que prevê internet em todas as escolas, mas ainda assim a Secretaria identificou localidades com acessos limitados. Atuando para solucionar essas dificuldades, a SECEL propôs disponibilizar a sua frota de transporte escolar para que as crianças possam receber as atividades em suas casas”, destacou a secretária Angela Viero.

O projeto consiste em entregas quinzenais de atividades remotas, bem como a entrega de um kit de alimentação que é entregue mensalmente de acordo com os cronogramas das Escolas Rurais. Há também a possibilidade de um contato presencial das equipes diretivas e professores com as crianças e famílias.

Conforme o diretor do Departamento de Transporte Escolar, Dilamar Rodrigues, foi realizado um estudo de viabilidade estrutural e impacto financeiro para este projeto e entendeu-se que, neste momento, ele mostrou-se viável. “O interesse público se sobrepõe à economicidade, sendo essa a primeira regra para análise de implantação de um projeto. Essa iniciativa se justifica atualmente pela situação diferenciada que vivemos”, destacou.

Para a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Angela Viero, “precisamos atingir a totalidade dos alunos, avaliar as necessidades, propor alternativas e principalmente levar o máximo de qualidade e apoio pedagógico e estrutural às crianças e famílias”, afirmou.

O processo de implantação do modelo híbrido de ensino, com o retorno presencial, a entrega das atividades remotas e as aulas online ganham força na rede municipal de ensino, pois há um cenário favorável com a diminuição das curvas móveis de contágio e vacinação dos trabalhadores em educação e ampliação da vacinação da população em geral. Assim, segundo a SECEL, a partir de agosto, após o recesso escolar, será realizado um chamamento às comunidades escolares para que retornem as propostas oferecidas pelas escolas, as quais, cada uma com seus planos de funcionamento, estarão preparadas para uma retomada mais efetiva das atividades.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), através do Setor Pedagógico, vem consolidando a proposta de gestão compartilhada na educação rural.