Prefeitura realiza manutenção de estradas do interior e ruas do Caverá

Compartilhe









1 Share

A Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, desenvolveu nesta semana ações na recuperação de estrada no interior do município e melhorias nas vias do Balneário Caverá. Na localidade Corredor dos Coqueiros, uma equipe da Infra procedeu o patrolamento, encascalhamento e colocação de bueiros, melhorando as condições de tráfego na região.

No perímetro urbano do município, os trabalhos foram concentrados nas ruas do Balneário Caverá, onde a Prefeitura entrou com seu maquinário procedendo o patrolamento, encascalhamento e a compactação com rolo, deixando as vias em boas condições de trafegabilidade. Ainda esta semana, as equipes da Infra estarão atuando em outras frentes na cidade e interior, informou o secretário Mário Rivelino Soares.

DPCOM