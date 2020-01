Equipe da Secretaria de Infraestrutura implanta a Iluminação da Avenida Charrua

A equipe de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura aproveitou o sábado para realizar o trabalho de implantação da rede de iluminação na avenida Ignácio Campos de Menezes, ou avenida Charrua, da Praça da Juventude até entrada do bairro Santos Dumont. Ao todo, são 15 postes metálicos telefônicos, com braços duplos, altura útil de 11 metros que terão lâmpadas LED de 80 watts.

A obra está sendo realizada pela Prefeitura que banca os custos. Somente em material, R$ 52 mil. O prefeito Márcio Amaral esteve no local acompanhando o trabalho da equipe e conversou com os engenheiros Nathalie Lunardi e Huilliam Severo. Lembrou o prefeito que a obra não constava do projeto original daquela avenida. A iluminação que está sendo implantada vai proporcionar mais segurança para todos que utilizam essa importante via.