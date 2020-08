Empresas seguem a Bandeira Vermelha e fecham as portas às 16h em Alegrete

Compartilhe









O primeiro dia de Bandeira Vermelha com comércio aberto em, Alegrete, as empresas seguiram as determinações do Decreto que estipula que as lojas abram às 9h e fechem às 16h.

Com isso, quem precisou de serviços no comércio se antecipou e veio mais cedo ao Centro da cidade, que registrou movimento considerável neste dia 19, depois de uma terça-feira em que tudo esteve de portas fechadas.

A Bandeira Vermelha restringe o horário de funcionamento do comércio, não essencial, a observação deve ser obedecido, sob pena das empresas serem autuadas pela fiscalização.

E no primeiro dia, às 16h as portas das lojas foram cerradas e o movimento nas ruas centrais caiu consideravelmente.

O frio ajudou a diminuir o movimento de forma mais rápida, porque ao sair das empresas os trabalhadores foram par suas casas.

Este horário das 9h às 16h será mantido enquanto perdurar a bandeira vermelha em Alegrete, até a próxima terça- feira, dia 25 de agosto.

Vera Soares Pedroso