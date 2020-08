Prefeitura realiza melhorias em ruas do Balneário Caverá

Compartilhe









Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura está realizando trabalho de manutenção nas ruas do Balneário Caverá.

De acordo com o Secretário de Infra, Huillian Severo, estão sendo realizados patrolamento, depois será colocado cascalho para tirar as principais irregularidades das ruas do Balneário. Com a chuva aumentam os buracos e aumenta a lama no local.

A solicitação para que o trabalho fosse realizado vêm de tempos, porque de acordo com moradores há muitos anos não entravam máquinas no local e a situação estava bem difícil.

O trabalho ainda será realizado nesta semana para aproveitar o tempo seco.

Equipes da infra também vão realizar esta manutenção em outras ruas da cidade que estiverem com mais problemas dentro do cronograma de trabalho da Secretaria