Prefeitura revitaliza sinalização viária em vários pontos da cidade

Na última semana, para o setor de Sinalização da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, está sendo da revitalização das faixas de segurança e da sinalização vertical e horizontal em vários pontos da cidade. No dia de ontem (21), foram atacadas as ruas Rua Luís de Freitas esquina com Castro Alves, onde foi feita a repintura de divisor de pista e repintura de PARE. Na mesma rua, em frente ao Cult Cinema até a esquina do posto, repintura de proibido estacionar. Na rua Castro Alves, Divisor de pista (tartarugas) repintura de amarelo. E no Largo João Modesto de Souza, repintura de cordões amarelos regulamentares nos dois lados da via.

Nesta quarta-feira, os trabalhos concentraram-se na rua General Sampaio, em frente à 10° Coordenadoria Regional de Saúde, com a implantação se divisor de pista com indicação de proibida ultrapassem Na avenida Eurípedes Brasil Milano em frente aos números 1224 e 1421, a repintura de dois quebra-molas. Já na Praça Alexandre Lisboa, em frente à Farmácia Municipal, a repintura de carga e descarga. Em frente na mesma praça, a repintura de vaga para ambulância, van e micro ônibus.

Todo o esforço da equipe para deixar uma cidade com mais visualização dos sinais em prol de um trânsito melhor.