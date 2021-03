Prefeitura tem 10 dias para publicar licitação do transporte coletivo para Alegrete

Compartilhe















Depois da audiência pública, no último dia 25 de fevereiro, prevista em Lei, a Prefeitura tem 10 dias para publicar o edital do serviço de transporte coletivo para Alegrete. A previsão é de que a partir do dia 10 de março, o Executivo publique o edital para que as empresas interessadas se inscrevam para participar deste certame.

A empresa Pro cidades 3C que faz o novo plano Diretor de Alegrete é quem fez o documento inicial sobre a licitação desse serviço para o Município.

A licitação vai abranger o transporte na área urbana de Alegrete e no Distrito de Passo Novo. Os ônibus devem ter um tempo de máximo 15 anos, com no mínimo 20 lugares , ar condicionado ( que vai ser implantado, aos poucos, conforme licitação), acessibilidade, as revisões tarifárias serão feitas após período de um ano. No total serão 17 linhas urbanas e mais três ao distrito de Passo Novo.

A frota, de acordo com o que está na licitação, deve ter 20 veículos, sendo 18 em operação e dois de reserva técnica.

O prefeito Márcio Amaral comentou no dia da audiência que esta foi a primeira vez que aconteceu uma licitação para este serviço no município. Ele lembrou que linhas ao Passo Novo, além de beneficiar os estudantes do IFFar também poderá ajudar quem mora na Vila a vir trabalhar aqui na sede urbana de Alegrete.

O transporte em Alegrete vem sendo contratado de maneira emergencial. No último dia 4 de agosto de 2020, a Expresso Fronteira Oeste, de Uruguaiana, assinou contrato por seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público de Alegrete. O contrato pode ser renovado por igual período. Essa empresa assumiu no dia 1º de setembro de 2020.

Vera Soares Pedroso

Foto arquivo