Atenção: hoje, amanhã e no final do mês não haverá atendimento no terceiro turno no Centro Social Urbano

Devido à gravidade da situação da Covid-19 em nossa cidade e a necessidade de profissionais para atuarem nos gripários, a Secretária Municipal de Saúde informa que nos dias 03, 04, 11 e 29 de março não haverá atendimento no terceiro turno do Centro Social Urbano, pois o médico estará de plantão na UPA, que atualmente está atendendo apenas casos de síndromes gripais. A Secretaria pede a compreensão de todos devido ao momento complexo que enfrenta. Dessa forma, reforça o pedido para que todos respeitem as regras de distanciamento social, permaneçam em casa e usem máscaras.

