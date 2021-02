Presidente da Associação dos Arrozeiros se reúne com o IRGA para articular Semana Arrozeira

Compartilhe















O presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Ivan Bonetti, recebeu a visita da presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Fátima Marchezan.

O encontro aconteceu na última quarta-feira (27), na sede da instituição na Capital do Estado. A presidente da Associação conheceu as instalações do Instituto e conversou sobre assuntos de interesse dos produtores alegretenses.

Fundada em 17 de dezembro de 1985, a associação desenvolve diversos trabalhos que envolvem toda cadeia produtiva do arroz. Na oportunidade foi apresentado a Bonetti o principal evento que é produzido pela associação, a Semana Arrozeira de Alegrete, ainda em tratativas para definir o formato que será adotado.

Fátima Marchezan, conta que a 13ª Semana Arrozeira, deve acontecer entre o final de julho início de agosto de 2021. Realizada sempre na última semana de maio, o tradicional evento vai ser adiado em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Vamos aguardar a abertura da colheita e então definirmos alguma coisa, respeitando os protocolos”, adiantou a presidente da associação. O encontro serviu para planejar a semana arrozeira em Alegrete, Irga e a Associação dos Arrozeiros de Alegrete são parceiros de longa data, e juntos estão buscando melhorias para a cadeira produtiva do arroz.

Júlio Cesar Santos Fonte:IRGA Foto: Alice Distler