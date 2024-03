Presidente do Assentamento Santa Maria do Ibicuí ressalta o trabalho das mulheres nas lavouras de arroz

Share on Email

Valdete Tavares, presidente da Associação do Assentamento Santa Maria do Ibicuí, enfatizou a significativa participação das mulheres na lavoura de arroz e em outras frentes durante uma exposição no Dia Internacional da Mulher.

Tavares ressaltou a adesão das mulheres aos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “Participamos dos cursos ministrados pelo Senar. Estamos nos especializando e as mulheres estão atuando diretamente na lavoura. Destaco que, aqui, a melhor soldadora é uma mulher”, destacou.

Ela também mencionou a realização de um encontro de mulheres no campo, destacando a importância da preparação feminina para diversos desafios. ” Além disso, salientou a produção dos queijos, que é motivo de orgulho para nós e é realizada na agroindústria local, onde também trabalham mulheres”, disse.

Tavares enfatizou que o assentamento, adquirido legalmente pela União, é um local onde todos colaboram. “Trabalhamos juntos e defendemos os interesses das mulheres. Recentemente, iniciamos um novo curso profissionalizante, com duração prevista de três a quatro meses. Estamos no campo, enfrentando os desafios diários”, afirmou.

A presidente, responsável pela gestão de seis agroindústrias locais, expressou sua satisfação pelo trabalho desenvolvido pelas mulheres na comunidade. “Trabalhar com as mulheres aqui é motivo de orgulho. Elas são responsáveis pela maioria das agroindústrias locais”, destacou.

Ao final de sua fala, convidou interessados a visitarem o assentamento para conhecerem de perto a produção local e a qualidade de vida que lá se estabelece. “Nosso assentamento é o segundo maior do Rio Grande do Sul. Quem quiser conhecer, será bem recebido. Aqui, trabalhamos incansavelmente, e tenho orgulho de fazer parte desta comunidade”, concluiu Tavares.