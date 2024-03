Matteus do Amaral esclarece sua posição sobre possíveis flertes com Isabelle no BBB24

“Sendo muito sincero da minha parte, não existem segundas intenções. Vivi algo muito significativo com a Anny aqui. A gente vai ver ainda; quem sabe como ela está lá fora. Mas eu tenho um grande apreço pela Anny e quero viver depois de sair da casa, outras experiências. Aqui dentro, agora, quero focar no jogo. Falta apenas um mês para terminar o programa, e se Deus quiser, vamos chegar à final. E ficar com outra pessoa apenas por ficar, eu não acho interessante. Com relação à Isabelle, não comigo, mas sempre vi nela, com o Davi, uma pessoa muito buena.”

Estabelecimentos raiz: armazéns, vendas ou bolichos resistem às modernidades e ao tempo

Beatriz: “É porque às vezes eu sinto – e pode ser impressão minha – que a Isabelle fica como se… Não falo gostar de homem e mulher, mas com você, é como se ela quisesse gostar e se aproximar de você, mas ela relutasse com ela mesma.

“Eu não tenho segundas intenções, sabe por quê? Eu vivi algo muito legal com a Anny aqui, algo diferente”.

No Dezembro Vermelho, o testemunho de um adolescente, à época, que contraiu o vírus HIV

Matteus e Deniziane tiveram um relacionamento dentro da casa. Na primeira prova de resistência do BBB24, Matteus abriu mão do prêmio de um carro após perceber o quanto isso significaria para ela. A relação entre eles se fortaleceu ao longo do programa, mas em certo momento, Anny decidiu colocar um ponto final, destacando que entrou no programa com foco no jogo, embora nunca tenha descartado a possibilidade de um relacionamento com o alegretense fora da casa. Após sua eliminação, Anny mencionou várias vezes seu desejo de estabelecer um relacionamento com Matteus.

O assunto também teve muita especulação sobre o Paredão e o Poder Curinga de Lucas Henrique.