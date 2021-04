Preso suspeito de estuprar a neta de 12 anos em Canoas

Segundo a Polícia Civil, a menina morava com os avós paternos e os estupros ocorriam enquanto a avó trabalhava.

Conforme o relato da criança à polícia, o avô se masturbava na frente dela e, após algumas vezes, passou a abusar sexualmente, praticando atos de cunho sexual com frequência. A menina relatou que o homem a limpava com lenços umedecidos para que não ficasse nenhum vestígio dos atos sexuais no corpo dela.

A criança ainda contou que o avô dizia que mandaria a esposa embora e compraria uma casa nova para ter uma vida de casal com ela, pois era apaixonado pela menina.

Conforme o relato de testemunhas à polícia, no dia em que a jovem contou aos familiares sobre os abusos, foram encontrados na casa preservativos, lubrificantes e lenços umedecidos.

Tentativa de fuga

De acordo com a polícia, após a família da menina descobrir os abusos, o homem fugiu. Ele manteve contato com a neta por Whatsapp, mesmo tendo uma medida protetiva em vigor que não permitia de falar com a criança.

As investigações apontam que ele chegou a ir até a cidade de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, na casa do pai da menina, durante uma madrugada, para deixar dinheiro e um chip de telefone celular para possibilitar a fuga da neta.