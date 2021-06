Previsão para Alegrete é de frio a partir de terça e chuva só na próxima semana

Compartilhe















Semana fria e com geadas na Campanha com temperatura mínima de 5°C na quarta-feira (16) e 3°C na quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19). A partir do domingo (20), o frio diminui lentamente. A chuva retornará a partir da quarta-feira que vem (23).

Em Alegrete, a segunda-feira (14), registrou a mínima de 11ºC, e a máxima não deve passar dos 23. Pela previsão a partir de manhã a temperatura entra em declínio. Na terça-feira a mínima cai para 8º C e a máxima será de 16ºC. Para quarta mais frio, a mínima de 5º C, e durante o dia não passa dos 14. Na quinta-feira (17), a previsão alerta para uma manhã mais gelada, a mínima de 4º e a máxima alcança 15ºC. Na sexta a mínima sobe um grau e a máxima será idêntica do dia anterior.

Faz frio nos próximos dias com geadas na Campanha na quarta (16) e quinta-feira (17) e em todo o Rio Grande do Sul na sexta-feira (18) e sábado (19). No domingo (20) e na segunda-feira da semana que vem (21), o frio mais intenso alcançará a Metade Norte do Estado.

Nos últimos sete dias, a chuva mais intensa concentrou-se sobre a Metade Norte do Rio Grande do Sul. Apenas a Planície Costeira Externa recebeu precipitação mais significativa, variando entre 35 e 75 milímetros. Na fronteira com o Uruguai, mal choveu.

Semana com pouca chuva sobre o RS. No Litoral, chove fraco pela passagem de frentes frias costeiras. Somente na semana que vem, a precipitação retornará de forma mais abrangente ao Rio Grande do Sul.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Metsul Meteorologia Foto: Angel Fábio Alves