PRF apreende celulares avaliados em 25 mil reais em um ônibus em Santana do Livramento

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 13 celulares avaliados em cerca de 25 mil reais em um ônibus na noite deste sábado (25), na BR 158 em Santana do Livramento.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que transitava pela BR 158 fazendo a linha Santana do Livramento – Porto Alegre. Ao vistoriar o coletivo, os policiais encontraram 13 celulares de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país.

Parte dos aparelhos foi encontrada com um passageiro e o restante em sua mala no compartimento de bagagem do ônibus. A mercadoria foi retida e encaminhada ao órgão aduaneiro.

