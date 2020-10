PRF prende criminoso com pistola argentina e uniformes policiais em Rosário do Sul

Ele viajava com um adolescente e também transportava um simulacro de pistola.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem a apreendeu um adolescente por porte ilegal de arma. A ação ocorreu durante a noite de quinta-feira (29) na BR 290, em Rosário do Sul.

Agentes da PRF realizavam fiscalizações quando abordaram um Gol de Porto Alegre. No veículo estava o motorista, de 26 anos, com vasta ficha criminal incluindo homicídio, roubo, tráfico, receptação e porte ilegal de arma. Com ele viajava um adolescente de 17 anos, já com passagens por furto e receptação.

Ao efetuarem buscas no carro, os policiais encontraram, enrolados em camisetas pretas imitando as da Polícia Civil, uma pistola argentina da marca Bersa, calibre 380, devidamente municiada, e um simulacro de pistola. Os dois ocupantes do carro disseram que tinham sido pagos para transportarem a arma e o simulacro de Porto Alegre para a fronteira com o Uruguai.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Rosário do Sul. O condutor foi preso em flagrante, e o menor foi apreendido com acompanhamento do conselho tutelar. O Gol foi recolhido já que o motorista não tinha habilitação para dirigi-lo.