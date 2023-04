Primeira parada de ônibus hi-tech, na Zona Leste, já está em funcionamento em Alegrete

Share on Email

A exemplo do que ocorre em outras cidades e Estados, as paradas de ônibus em Alegrete começam a ser trocadas e modernizadas. O passageiro encontrará estruturas mais modernas, hi-tech, com iluminação noturna e tomadas de energia – (energia solar). A parada reformada em frente à Unipampa já está em pleno funcionamento desde o final da tarde de sexta-feira(31).

A parada irá gerar e distribuir energia de forma sustentável e sem custos. O Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, pontua que passageiro terá um ponto mais moderno, e além dessa, parada hi-tech, o Município receberá outra até o final de abril.

No entanto, Rosso está avaliando o novo local e garante que a ideia é ir implantando em mais locais, gradativamente. Segundo apurado pelo PAT, a instalação não teve custos para a Prefeitura, foi um projeto do Sicredi que teve como sorteio a empresa Microgrid que executou o trabalho e deverá dar manutenção.