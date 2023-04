Artesãs em Movimento vai capacitar mulheres de bairros com recursos do Sicredi Essência

O projeto mulheres artesãs de Alegrete recebeu, novamente, recursos através do Sicredi para melhorar a atividade das associadas na Casa do Artesão de Alegrete. Recursos para capacitar as artesãs e comprar máquinas e equipamentos de trabalho. Da primeira vez eles receberam15 mil reais.

Este ano, elas novamente foram contempladas com recursos no valor de 12 mil do SICREDI. Desta vez será para o projeto Artesãs em Movimento onde vão levar o trabalho a 7 bairros mais distantes do centro.

Entrega simbólica do valor SICREDI Essência às artesãs

O projeto que vai capacitar as que tem talentos artesanais e vai ser realizado, nos bairros de maio a novembro, tem objetivo de atingir 100 mulheres, informa Maria Aparecida Bukovski da diretoria da Casa do Artesão.