Primeiro laboratório especializado em diversidade, da região, presta atendimento acolhedor em Alegrete

O primeiro laboratório especializado em diversidade da Região atende na UBS central, na rua Bento Gonçalves, em Alegrete. O local é pioneiro na Fronteira Oeste presta serviço desde outubro do ano passado, sempre as quintas- feiras, das 17h às 20h, com o trabalho de uma equipe multidisciplinar.

Equipe Laboratório da Diversidade de Alegrete

Nidiele Benevides, da equipe da Secretaria da Saúde de Alegrete, informa que uma média de 6 pessoas buscam o serviço a cada quinta-feira, perfazendo cerca de 25 atendimentos ao mês. A equipe é integrada pelos seguintes profissionais: psicólogo, psiquiatra, clínico geral, enfermeira, técnico de enfermagem, assessoria jurídica, recepcionista e intérprete de libras. Quem precisar do serviço é so chegar com o cartão do SUS e documento com foto.

O depoimento de alguns usuários, registrado no instagran da Secretaria da Saúde de Alegrete demontram que o serviço é diferenciado e presta um acolhimento necessário a homossexuais e pessoas transexuais.