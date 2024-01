Com 926 vagas, rotativo contabiliza mais de R$ 67 mil e repasse ao município supera os 11 mil

Share on Email

O penúltimo mês do ano de 2023, vitaminou o cofre do Fundo Municipal de Trânsito em Alegrete. Novembro gerou um ganho de R$ 67.782,95 a BR Parking, empresa que explora a chamada área azul nas principais ruas centrais da cidade.

Somente em comercialização de tickets o valor foi de R$ 59.687,65 e as multas contabilizaram um montante de R$ 8.095,30 mil. O período foi de 1º de novembro até o dia 30 do mesmo mês. O repasse ao cofre público foi de R$ 11.410,54 pago no dia 20 de dezembro, conforme rege o contrato licitatório.

De acordo com o demonstrativo mensal o dia 29 de novembro foi o maior em arrecadação (R$ 3.371,90). Já o de menor valor obtido foi no dia 10 , quando fechou em R$ 2.459,75. O sábado de menos rotatividade foi o de R$ 587,30. Tratando de valores em infrações, o maior montante atingiu R$ 523,60 e o de menor atingiu R$ 84,80.

Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 monitores, um fiscal e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.