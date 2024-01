Hilux da Argentina capota em trevo de Alegrete

O acidente ocorreu na BR 290, no quilômetro 574, especificamente no trevo de acesso à Manoel Viana.

Uma Toyota Hilux, ocupada por um casal e seus dois filhos. A família, que tinha como destino final a cidade de Florianópolis, partiu de Entre Rios, na Argentina.

O acidente resultou em lesões leves para os ocupantes do veículo, uma vez que a Hilux capotou após perder o controle ao acessar o trevo de Manoel Viana.

O sentido do trajeto do veículo era Rosário do Sul, e, de acordo com as informações disponíveis, a perda de controle ocorreu no momento em que o veículo acessou o trevo. A Hilux, em seguida, capotou, resultando na sua posição final fora da pista, em meio à vegetação.

Apesar do susto, as lesões sofridas foram consideradas leves, e todos os ocupantes foram atendidos por equipes de resgate e encaminhados à UPA.