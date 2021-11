“Privatização da CORSAN é uma incógnita no futuro”, alerta servidor da companhia

Share on Email

O servidor da Corsan Paulo Renato Souza falou sobre o processo que está desde março em andamento e se efetivar como está proposto vai causar consequências aos consumidores.

Atualmente, 317 municípios gaúchos tem contrato com a Corsan que tem 5.400 servidores em todo o Estado.

Conforme ele, a Corsan não dá prejuízo ao Estado e se o aditamento passar como está proposto poderá ter consequências aos municípios que perderão a autonomia para sair do contrato, em caso de não satisfação com os serviços, como hoje podem fazer com a Companhia.

A proposta é uma contrato de 40 anos com a empresa que assumir e, de acordo com Paulo Renato e “as tarifas não vão permanecer estáveis por algum tempo como eles dizem”, pontua.